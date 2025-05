Caravana do Cuidar realiza mais de 500 atendimentos na Comunidade Laranjeiras

30/05/2025 |

A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (30) registrou 514 atendimentos durante a passagem pela Comunidade Laranjeiras, no bairro do José Américo. Os moradores puderam aproveitar, durante toda a manhã, serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, embelezamento e bem-estar, em uma ação promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com as demais secretarias municipais.

“A Caravana do Cuidar é realizada justamente para que os serviços públicos cheguem próximo da comunidade, próximo da população, facilitando, assim, o acesso e a efetivação de direitos de cada um e de cada uma”, destacou Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

Joelma de Oliveira foi uma das moradoras beneficiadas pela Caravana e aproveitou para tirar as dúvidas com a Cagepa, um dos novos parceiros do serviço. “Eu ainda vou precisar ir ao banco para pegar o comprovante, que recebo o Bolsa Família, mas eu adorei o atendimento. O rapaz me orientou e também me ajudou a mudar a titularidade da conta de água, que já fazia tempo que precisava”, afirmou.

Atendimentos – Durante a ação na Comunidade Laranjeiras, foram realizados 514 atendimentos à população. Entre eles, 40 cadastros no CadÚnico; 41 atendimentos médicos; 50 emissão do Cartão SUS; 42 aferições de glicemia e 42 pressão arterial; 22 aplicação de vacinas; 22 orientações da Defensoria Pública; 43 auriculoterapia; 35 orientação bucal; 6 atendimentos do Procon-JP; 10 atendimentos da Junta Militar; 10 da Cagepa; 44 agendamentos de castração animal; 72 atendimentos do embelezamento e mais 35 realizados por alunos da Faculdade Três Marias.