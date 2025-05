Atlético-GO x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Atlético-GO x Goiás é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (31) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Dragão mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Atlético-GO x Goiás: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações do clássico da Série B

O clássico goiano entre Atlético-GO e Goiás promete agitar a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, dia 31 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília). O confronto será realizado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e contará com transmissão ao vivo pelo Disney+, plataforma que exibe os conteúdos esportivos da ESPN no Brasil.

Situação das equipes na Série B

Os dois times chegam em momentos opostos no torneio. O Atlético-GO vive um início de campanha abaixo das expectativas. Com apenas 11 pontos conquistados em nove rodadas, o Dragão ocupa a 13ª colocação e vem de um desempenho irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Já o Goiás, por sua vez, lidera a competição com 20 pontos e quer consolidar sua posição no topo da tabela. O time esmeraldino tem três pontos de vantagem sobre o segundo colocado e busca manter a regularidade para retornar à Série A.

Apesar do momento melhor do Goiás, o retrospecto recente no clássico é favorável ao Atlético-GO, que venceu o rival por 2 a 1 no Campeonato Goiano, em fevereiro.

Onde assistir Atlético-GO x Goiás ao vivo?

O clássico entre Atlético-GO e Goiás será exibido ao vivo no Disney+, com início da transmissão às 18h30 (horário de Brasília), diretamente do estádio Antônio Accioly. Os assinantes da plataforma poderão acompanhar o duelo com exclusividade.

Palpites e prognósticos

Confira os palpites dos comentaristas da ESPN para o confronto:

André Donke : Atlético-GO 1 x 2 Goiás

: Atlético-GO 1 x 2 Goiás Paulo Cobos : Atlético-GO 2 x 2 Goiás

: Atlético-GO 2 x 2 Goiás Ubiratan Leal: Atlético-GO 0 x 0 Goiás

Mesmo com favoritismo do líder, o equilíbrio esperado para um clássico regional sugere cautela nas apostas.

Prováveis escalações

Atlético-GO deve contar com o retorno do lateral Guilherme Romão e pode ter o centroavante Caio Dantas à disposição. A provável escalação tem:

Vladimir ; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado;

; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Robert, Luizão e Rhaldney;

Pottker, Marcelinho e Sandro Lima.

Goiás terá o desfalque do zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso. A provável escalação é:

Tadeu ; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo;

; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo; Marcão, Rafael Gava e Welliton;

Juninho, Pedrinho e Anselmo Ramón.

Arbitragem

Árbitro principal : Flavio Rodrigues de Souza (SP)

: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes : Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Com grandes expectativas de um jogo disputado, o clássico pode ser decisivo para a retomada do Atlético-GO ou a consolidação do Goiás na ponta da tabela.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.