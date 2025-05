Alunos de São José serão homenageados por ações sociais

Fernanda Niquirilo





Neste sábado (31), São José dos Campos realiza a cerimônia do Prêmio Geração Integridade Felipe Cury, promovido pelo Movimento Vida R.I.C.A. O evento será às 19h, na Igreja Batista Integridade, que fica no Jardim Satélite, e marca as comemorações do Dia Municipal da Integridade, instituído pela Lei nº 9.340 de 2016.

Durante a cerimônia, 128 crianças do ensino fundamental, das redes pública e privada, serão homenageadas como Transformadores de Realidades. O reconhecimento é resultado do projeto “Eu Tenho uma Vida R.I.C.A.”, que incentiva os estudantes a desenvolverem ações baseadas em quatro pilares: responsabilidade ambiental, integridade pessoal, compaixão humana e atenção com a saúde.

Esses valores formam a base do Movimento, idealizado pelo cientista político Robson Pereira, que defende a importância de uma formação cidadã desde a infância.

O evento contará com a presença de representantes da sociedade civil, patrocinadores, autoridades municipais e palestrantes convidados. Durante a solenidade, também será realizada uma homenagem especial à memória de Felipe Cury, que dá nome ao prêmio e é lembrado por sua atuação exemplar na promoção de valores éticos e humanos.

A cerimônia terá entrada gratuita e será uma oportunidade de integração entre escolas, patrocinadores e agentes públicos envolvidos na formação de uma cultura de integridade na cidade.



