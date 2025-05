Agência Minas Gerais | Governo de Minas reforça parcerias com gestores de cultura e turismo de Montes Claros e região

Em uma agenda voltada ao fortalecimento do diálogo com os territórios nas mais diversas regiões, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, se reuniu nesta sexta-feira (30/5), em Montes Claros, com gestores e representantes da cultura e do turismo da região. O encontro marcou mais um passo nas ações da Secult-MG com os municípios do Norte de Minas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento cultural e turístico em todo o estado.

A visita, que integra o programa Secult no Município, reuniu representantes de 13 municípios da Instância de Governança Regional (IGR) Sertão Gerais, em uma agenda com foco em troca de experiências, escuta dos desafios locais e fortalecimento das políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo na região.

A agenda incluiu visitas a importantes pontos culturais, como o Corredor Cultural Padre Dudu, o Museu Regional do Norte de Minas e o Mercado Central – símbolos da riqueza histórica e riativa da cidade.

“É fundamental trabalharmos em sintonia com os gestores, com a IGR, para a cultura e o turismo da região serem cada dia mais potente. Estar aqui, conversar com vocês, conhecer de perto os espaços e os projetos que movimentam a economia da criatividade é reafirmar o compromisso do Governo de Minas com cada região do nosso estado”, destaca a secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Josiane de Souza

Ela também reforçou a importância da participação dos municípios em programas como o ICMS Turismo, mecanismo que reconhece e incentiva a atuação municipal no setor. Durante o encontro, foi destacado ainda o papel transformador do turismo em eventos como o Carnaval e o programa Minas Santa, que, em 2025, movimentaram mais de R$ 5 bilhões na economia mineira. “As políticas públicas só têm sentido quando chegam nos municípios e impactam a vida das pessoas”, acrescenta Souza.

Montes Claros: cultura viva

Montes Claros é um importante polo cultural no Norte de Minas, com uma cultura viva e pulsante e eventos que colocam a cidade na rota dos turistas, entre eles o Festival do Pequi e o Festival Internacional de Danças Folclóricas. O município também conta a presença de Congados e Reinados, declarados Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais em 2024.

Localizada no interior da única cordilheira do Brasil, Montes Claros também é um dos principais destinos mineiros para o ecoturismo, o turismo de aventura, o cicloturismo e o turismo de experiência.