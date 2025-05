Agência Minas Gerais | Governo de Minas encerra Maio Amarelo com ações para segurança no trânsito com foco na preservação da vida

Relacionadas



Com o objetivo de conscientizar os mineiros sobre a segurança no trânsito, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), promoveu durante o mês de maio um circuito estratégico de diversas ações da campanha Maio Amarelo, que, neste ano, adotou o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. O encerramento foi realizado nesta sexta-feira (30/5) na Escola Estadual Pandiá Calógeras, em Belo Horizonte, com o anúncio dos vencedores do Concurso de Redação Maio Amarelo.

As atividades da campanha foram realizadas pela Seplag-MG, por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), e diversos parceiros em pontos de grande circulação na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



















A secretária-adjunta de Estado de Saúde (SES), Poliana Lopes, falou sobre como os acidentes impactam o sistema público de saúde.



















Concurso de Redação

Na cerimônia, foram anunciados os vencedores do Concurso de Redação Maio Amarelo 2025, realizado com alunos das escolas estaduais de Minas Gerais. No total, 1.029 escolas participaram, incluindo todas as Superintendências Regionais de Ensino (SREs), e aproximadamente 2 mil redações foram entregues. A premiação busca a valorização do engajamento dos jovens, que, por meio de seus textos, contribuíram para a reflexão sobre os desafios do trânsito.



















A chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Ana Costa, reforçou a importância do tema da redação. “Desacelerar, que é o tema da campanha, é muito difícil, mas se ensinarmos os nossos estudantes enquanto eles estiverem crescendo, aprendendo e vendo nossos exemplos, podemos ter esperança de redução desse grande número de acidentes”.

O prêmio para os três primeiros colocados das categorias é uma viagem Gastronômica e Cultural a Belo Horizonte, com visitas aos equipamentos de cultura do Circuito Liberdade e demais pontos turísticos da capital.

Maio Amarelo

Na Rodoviária de Belo Horizonte, vídeos educativos foram exibidos destacando a importância do uso do cinto de segurança, inclusive em trajetos curtos ou em viagens interestaduais. Já no Aeroporto de Confins, campanhas interativas, panfletagens e mensagens de conscientização foram exibidas em totens digitais.

Na capital, os shoppings participantes disponibilizaram totens com mensagens educativas e ações integradas com o tema segurança viária e na Praça Sete, foi feita uma simulação de resgate de acidente de trânsito. O circuito estratégico do Maio Amarelo também alcançou áreas de tráfego intenso nas rodovias, como o Anel Rodoviário, no Viaduto São Francisco, com abordagens educativas de equipes da CET-MG para caminhoneiros, motoristas e motociclistas.

Durante as ações, a população recebeu orientações e participou de atividades como os óculos de simulação de embriaguez, que demonstram como o consumo de álcool prejudica a percepção visual e os reflexos. Outro destaque foi o simulador de impacto, dispositivo no qual a pessoa se senta com cinto de segurança e vivencia, de forma controlada, a força de uma colisão, reforçando a importância do uso correto do cinto.

A ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, destacou a relevância do Movimento.



“O trânsito é um assunto muito sensível. Não falamos apenas de números. É uma mãe, é um pai, é um avô, é uma vó, é um filho, é um amigo. São essas pessoas que fazem parte do trânsito, que querem e merecem voltar para casa”.