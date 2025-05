Ubatuba recebe representante do Estado para explanação sobre Cadastur – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã da última quarta-feira,28, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) realizou a reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo (CMT), que contou com a presença do diretor técnico do Governo do Estado de São Paulo, Gregory Andrade. Representando a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, Andrade apresentou detalhes do Cadastur – sistema nacional de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo aos conselheiros e participantes.

Durante sua explanação, Gregory destacou a importância do Cadastur como instrumento de legalização e formalização das atividades turísticas e, também, como porta de entrada para uma série de programas e benefícios. “O Cadastur é um elo entre os empreendedores locais e as políticas públicas do Turismo. É por meio dele que o município e os empresários conseguem acessar linhas de crédito, capacitação e aumentar sua visibilidade no setor”, explicou.

A reunião foi marcada pela presença expressiva de representantes do trade turístico local, que puderam esclarecer dúvidas e compreender melhor os segmentos obrigatórios e opcionais do cadastro, que incluem desde agências e guias de Turismo até meios de hospedagem, bares, restaurantes, marinas, organizadoras de eventos e outros empreendimentos voltados ao lazer e à recepção de visitantes.

O secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Oliveira, reforçou a parceria entre a Prefeitura e o CMT na busca por maior adesão ao sistema. “A Secretaria de Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, promoveu essa apresentação e treinamento com o objetivo de capacitar o setor e ampliar a formalização. Estamos programando, também, um plantão do Cadastur para facilitar o atendimento e o cadastramento de empresários de todos os segmentos turísticos da cidade”, informou.

A visita de Gregory Andrade a Ubatuba incluiu, ainda, uma agenda técnica de visitação aos atrativos locais, como a Ilha Anchieta, demonstrando o esforço estadual de valorização e promoção dos destinos turísticos paulistas.