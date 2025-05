Ubatuba recebe partidas de vôlei dos Jogos Escolares do Estaduais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quarta-feira, 28, Ubatuba sediou a etapa regional de vôlei dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2025 reunindo alunos das redes pública e privada do ensino fundamental e médio. Participaram do torneio equipes das escolas de Ubatuba e Caraguatatuba, que ocorreram no ginásio Tubão.

Organizado pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp) em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado, o JEESP tem como objetivo incentivar a prática esportiva nas escolas e revelar novos talentos.

“É uma honra para Ubatuba receber essa etapa dos Jogos Escolares. Além de movimentar nosso calendário esportivo, o evento reforça o papel do esporte como ferramenta de educação e inclusão. Agradecemos a confiança dos organizadores e a dedicação de todos os envolvidos”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Os Jogos Escolares nesta temporada ocorrem de forma itinerante, ou seja, em várias sedes. A questão das disputas ocorrerem em várias sedes é com o intuito de interação entre as cidades.