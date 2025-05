Serviços da Casa de Passagem devem ser retomados em julho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã da última quinta-feira, 29, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu uma reunião com participação de alguns setores importantes, como Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Segurança Pública e Polícia Militar (PM), com o objetivo de avaliar e buscar soluções para a situação da população em situação de rua.

Durante a reunião, a Assistência Social destacou como um dos principais pontos discutidos o retorno dos serviços da Casa de Passagem. O espaço oferece suporte à população em situação de rua, incluindo acesso a banho, pernoite, jantar e café da manhã, ajuda para atendimentos médicos e vivencias que possibilitam reintegração no convívio social. Por questões burocráticas, o local precisou ser fechado temporariamente, mas com chegada do inverno e devido à alta demanda, a pasta conseguiu um acordo para retornar com o serviço previsto para julho de 2025.

Outro assunto abordado foi a implementação de um projeto intersetorial entre a Assistência Social e Saúde, para a implementação do “Consultório na Rua”, cujo objetivo é proporcionar atendimento voluntário à população em situação de rua. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a proposta é ofertar cuidados de saúde, apoio psicossocial e encaminhamentos, sempre respeitando a autonomia dos atendidos e promovendo a reintegração social. A previsão é que a iniciativa seja colocada em prática no segundo semestre.

Além disso, a GCM, PM e Secretaria Infraestrutura Pública estão trabalhando em uma parceria para melhorar a limpeza e segurança nos pontos de grande circulação de pessoas e concentração de moradores em situação de rua, com o objetivo de contribuir com a saúde pública e com a infraestrutura da cidade, além de promover auxilio à população de rua, realizando o encaminhamento aos órgãos de assistência no município, como, futuramente, a casa de passagem.

“Essas ações só são possíveis graças à união de esforços entre diferentes secretarias e instituições para promover dignidade, cuidado e respeito às pessoas em situação de rua”, finalizou a secretária de Assistência Social, Silvia Issa.