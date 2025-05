Secretaria de Meio realiza ações durante a Semana do Meio Ambiente – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e para lembrar essa importante data, a Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá realiza diversas palestras, com o Técnico Ambiental do setor, Thiago Tagiba. O intuito é reforçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Essas atividades estão alinhadas com as diretrizes do Programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo.

Confira a programação e as ODS atendidas:

📌 30/05 – EMEF Santa Terezinha (Canas/SP) – Palestra sobre queimadas urbanas com a participação da Defesa Civil. O evento com entrada livre, ocorrerá no Parque Anthero dos Santos, em dois períodos 9h e às 13h.

✅ ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

→ Meta 11.6: Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, incluindo a qualidade do ar e gestão de resíduos.

✅ ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima

→ Meta 13.3: Melhorar a educação e conscientização sobre mudanças climáticas.

✅ ODS 15 – Vida Terrestre

→ Meta 15.1: Assegurar a conservação de ecossistemas terrestres e evitar a degradação do solo.

📌 05/06 – Escola Mittidieri: Palestra sobre maus-tratos a animais domésticos.

✅ ODS 15 – Vida Terrestre

→ Meta 15.5: Reduzir a degradação de habitats e proteger a biodiversidade (incluindo animais domésticos).

✅ ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes

→ Meta 16.1: Reduzir todas as formas de violência (incluindo maus-tratos a animais).

✅ ODS 4 – Educação de Qualidade

→ Meta 4.7: Promover uma cultura de paz e sustentabilidade.

📌 06/06 – FATEC: Palestra sobre arborização urbana para futuros gestores.

✅ ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

→ Meta 11.7: Proporcionar acesso universal a espaços verdes e públicos seguros.

✅ ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima

→ Meta 13.3: Conscientização sobre sustentabilidade ambiental.

✅ ODS 15 – Vida Terrestre

→ Meta 15.2: Promover a gestão sustentável de florestas e arborização.

A Secretaria informa também que no dia 04/06 será realizado o Lançamento do Edital de Chamamento n° 001/2025 do Programa Produtor de Água.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a preservação da natureza e o futuro sustentável de nossa cidade.