São José conquista 26 medalhas na 1ª semana do JOMI

A delegação de São José dos Campos teve uma excelente participação na primeira semana da fase regional dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025, realizada nas cidades de Pindamonhangaba e Suzano, entre os dias 23 e 27 de maio.

O município garantiu um total de 26 medalhas, além de diversas classificações para a fase estadual. Na pontuação parcial dos jogos, São José lidera com 98 pontos, seguido por Suzano com 92 e Poá com 69.

A equipe de Dança de Salão conquistou o 2º lugar na categoria 60 a 69 anos, nos ritmos de forró e samba, garantindo vaga na fase estadual.

No Voleibol Adaptado, as equipes femininas e masculinas da categoria acima de 70 anos seguem firmes na competição e estão classificadas para as semifinais, que acontecem no próximo dia 7 de junho, em Pindamonhangaba. Já as equipes da categoria de 60 a 69 anos foram eliminadas no segundo jogo.

A Natação foi um dos grandes destaques, com a conquista de 13 medalhas — 3 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. A equipe feminina ficou em 2º lugar geral, enquanto o time masculino terminou na 3ª colocação. Além disso, 7 atletas (2 homens e 5 mulheres) garantiram classificação para a fase estadual.

O atletismo também rendeu ótimos resultados para São José dos Campos, com 6 medalhas — 3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. O desempenho colocou a equipe masculina no 2º lugar geral, enquanto o feminino ficou em 8º lugar. Quatro atletas (3 homens e 1 mulher) seguem para a próxima fase.

No Tênis de Mesa, foram duas pratas e um bronze, com três atletas classificados. Já no Tênis, a cidade brilhou, conquistando 4 medalhas de ouro, com classificações nas categorias individuais (masculino e feminino) e na dupla feminina.

Programação

A segunda semana do JOMI promete mais emoções para os atletas de São José dos Campos, com competições em diversas modalidades: Coreografia – 31 de maio, às 15h, em pinda; Bocha – 3 de junho, a partir das 9h, em Arujá; Malha – 4 de junho, a partir das 9h, em São Sebastião; Buraco, Dominó e Truco – 5 de junho, a partir das 9h, em Campos do Jordão; Damas e Xadrez – 6 de junho, a partir das 9h, em Arujá; Basquetebol 3×3 – 7 de junho, a partir das 9h, em Pinda; Voleibol Adaptado Feminino e Masculino (Finais) – 7 de junho, a partir das 9h, em Pindamonhangaba.

Sem sede

A novidade desta edição do JOMI é que a competição não tem uma sede fixa e está sendo realizada em seis cidades diferentes: Pindamonhangaba, Taubaté, Suzano, Arujá, Campos do Jordão e São Sebastião.

São José vai buscar este ano o 13º título regional, alcançado nas últimas 5 edições consecutivas – 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024 (em 2020 e 2021 os jogos não foram realizados devido à pandemia de Covid-19).



