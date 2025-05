Sanfoneiro Luizinho Calixto comanda Sabadinho Bom deste final de semana

O cantor e sanfoneiro Luizinho Calixto vai dar o tom do forró ao Sabadinho Bom deste final de semana com sua sanfona de oito baixos. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), abraça o clima junino com muita música boa com o tradicional ritmo nordestino. O show acontece na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“É fundamental para todos nós continuarmos nessa linha de investimento e estímulo às culturas de João Pessoa e da Paraíba, sobretudo, as culturas de perfil mais popular. E o Sabadinho Bom é um modelo para isso. Temos provado que a área da música, das culturas de João Pessoa é extremamente rica. No Sabadinho Bom, num só momento, temos variações estilísticas intensas, do choro, do samba, do forró, culturas de origem popular e que conseguimos dinamizar na Praça Rio Branco”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, o evento é um momento de encontro de gerações e, ao mesmo tempo, um momento em que os moradores da cidade e os turistas podem se divertir com música de qualidade e fazer circular uma economia local no território do Centro Histórico. “Por isso, a importância de atividades culturais presentes e marcantes nesse ambiente, como o Sabadinho Bom”, acrescenta.

Luizinho Calixto faz questão de elogiar o evento semanal realizado pela Funjope. “O Sabadinho Bom é um evento para servir de modelo para outras cidades, principalmente da Paraíba. É uma maravilha, principalmente para quem defende a verdadeira cultura popular”, observa.

No repertório terá xote, forró, baião, marchinha junina, choro e samba, mas o artista afirma que vai tocar o que o público pedir. Entre as canções programadas para este sábado estão Sala de Reboco e Que nem jiló (Luiz Gonzaga), Feira de Mangaio (Sivuca), Moxotó (Jackson do Pandeiro), entre outras.

O artista estará acompanhado pelos músicos Potyzinho Lucena (cavaquinho), Cleanto no contrabaixo, Rodrigo na bateria, Carlinhos na percussão e contará ainda com a participação do cantor Felipe Souza.

“Minha expectativa é a melhor possível. Me apresentar no Sabadinho Bom é motivo de alegria para todo artista. O público incentiva o tempo todo e isso é gratificante”, completa Luizinho Calixto.