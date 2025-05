Sampaio Corrêa x Altos; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sampaio Corrêa x Altos pela Série D

Após uma vitória importante fora de casa por 2 a 0 sobre o Maracanã, o Sampaio Corrêa se reapresentou nesta terça-feira (27) no CT José Carlos Macieira, em São Luís, para dar início à preparação visando o próximo compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe maranhense agora se concentra no confronto contra o Altos-PI, válido pela sétima rodada da fase de grupos da competição.

Com o resultado positivo na rodada anterior, a Bolívia Querida subiu para a terceira posição no Grupo 2, somando oito pontos e ingressando na zona de classificação para a próxima fase. O adversário da vez, o Altos, lidera o grupo com 12 pontos e representa um dos maiores desafios do Tricolor nesta primeira etapa da Série D.

No retorno aos trabalhos, o elenco do Sampaio foi dividido: os titulares que atuaram diante do Maracanã realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais atletas participaram de um treino técnico com bola, comandado pelo técnico Zé Augusto. O treinador se mostrou satisfeito com a atuação da equipe, mas ressaltou a necessidade de manter o foco e evoluir taticamente.

“Vamos enfrentar o líder do grupo, um time que vem mantendo regularidade. É preciso mudar a chave e trabalhar bem ao longo da semana para fazermos um grande jogo diante da nossa torcida no Castelão”, afirmou Zé Augusto em entrevista ao site oficial do clube.

Apesar do bom momento, o Sampaio Corrêa terá que lidar com dois desfalques importantes: o zagueiro Wesley, que está suspenso, e o meia-atacante Nadson, que se recupera de lesão. A comissão técnica terá quatro sessões de treino para ajustar a equipe e buscar alternativas para essas ausências.

A expectativa é de casa cheia no Estádio Castelão no sábado (31), às 16h (horário de Brasília), quando Sampaio e Altos se enfrentam em confronto direto pela liderança do grupo. A partida contará com transmissão da rádio Mirante News FM e cobertura completa do portal Imirante Esporte.

Com um elenco reforçado e embalado pelo bom resultado fora de casa, o Sampaio Corrêa quer manter a boa fase e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase da Série D. O torcedor tricolor está confiante de que o time pode seguir firme na luta pelo acesso à Série C.

Jogo as 16hs dia 31/05

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.