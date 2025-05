SAEG segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade A Urbam (Urbanizadora Municipal) iniciou a geração de energia a partir do biogás captado no aterro sanitário de São José dos Campos. A Usina de Geração de Energia Elétrica a partir do Biogás é composta por seis motores com capacidade de geração de 1,6 MWh de energia […]