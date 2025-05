RioFilme anuncia Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A RioFilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou, nesta quinta-feira (29/5), no Rio2C, o cronograma e o detalhamento do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca da RioFilme, para 2025. Este ano, a Prefeitura vai investir o valor recorde de R$ 131,1 milhões em recursos, a partir de um arranjo regional com o Governo Federal, via Ancine, e o Fundo setorial do Audiovisual. Deste total, já foram investidos e contratados R$ 31,1 milhão em 92 projetos. O anúncio aconteceu durante o painel “O futuro do audiovisual brasileiro: Inclusão, sustentabilidade e desenvolvimento econômico”, realizado na Screeening Room do evento. O painel foi conduzido por Leonardo Edde, diretor-presidente da RioFilme, e teve como convidados o diretor- presidente da Ancine, Alex Braga, e o secretário executivo do Ministério da Cultura, Marcio Tavares.

Leonardo Edde destacou a importância da gestão dos investimentos públicos para que impactem de forma orgânica o setor e a economia do município.

– Contamos com a vontade política do nosso prefeito, porque sem ela não adianta investimentos. Só assim geramos previsibilidade e confiança, – a base dos negócios – , e também gera inovação e tecnologia de ponta para atrair outros investimentos. A prefeitura aposta e investe, mas não podemos nos limitar a essa fonte, é preciso que isso se multiplique, atraindo outros investimentos, impactando a autoestima, gerando emprego, renda, desenvolvimento social, cultural e econômico.

Márcio Tavares sublinhou a importância de ver materializado o resultado desse trabalho em conjunto, e afirmou que “quando a gente encontra uma gestão que vê o audiovisual como estratégia central para o desenvolvimento e formação de uma indústria e de formação de linguagem e da cidadania, essa parceria ganha um outro vulto, que é o que nós estamos vendo no lançamento deste edital pela RioFilme.

Alex Braga comentou sobre os três pilares convergentes na parceria entre a RioFilme e a Ancice: transparência, em que ele destacou o Observatório do Audiovisual Carioca; previsibilidade e a criação de uma estratégia de investimentos e destacou a importância da parceria da Agência com o Rio de Janeiro.

– O Rio fala ao Brasil e fala ao mundo em nome do Brasil. Através do Rio, o país se identifica com a nossa cultura e identidade. Essa nossa parceria com a RioFilme parte de uma premissa fundamental para avançar o desenvolvimento da indústria audiovisual.

O cronograma do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025, anunciado na manhã de hoje, prevê que as inscrições sejam abertas em 25 de junho. Antes disso, os editais passarão por Consulta Pública para as contribuições do setor. O período da consulta se inicia na segunda-feira (2/6) e se estende até 15 de junho. As contribuições poderão ser feitas pelo endereço eletrônico: [email protected].

O Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2025 se organizou da seguinte forma:

– R$ 8 milhões para Distribuição de Longa-Metragem distribuídos entre 10 projetos com até R$1 milhão

– R$ 59 milhões para Complementação ou Produção de Longa-Metragem de Ficção e Animação distribuídos em R$ 39 milhões para filmes com orçamento acima de R$ 5 milhões (12 projetos que receberão até R$ 4 milhões) e R$ 20 milhões para filmes com orçamento de até R$ 5 milhões (dez projetos receberão até R$ 2.5 milhões)

– R$ 16 milhões para Complementação ou Produção de Série de Ficção e Animação distribuídos entre seis projetos com até R$ 4 milhões

– R$ 12 milhões para Complementação ou Produção de Documentário para Cinema, TV e Streaming distribuídos entre 14 projetos que receberão até R$ 1 milhão

– R$ 5 milhões para Desenvolvimento de Projetos para Cinema, TV e Streaming distribuídos da seguinte forma: R$ 1.5 milhão para longas-metragens de ficção (R$ 250 mil para seis projetos); R$ 1.5 milhão para séries de ficção (R$ 250 mil para seis projetos); R$ 1 milhão para longas, telefilme e séries de Animação (R$ 250 mil para quatro projetos) e R$ 1 milhão para longas, séries e telefilmes de documentário (R$ 250 mil para quatro projetos).

Os editais também foram tema do painel: Encontro com a RioFilme – Programa de Fomento ao Audiovisual 2025, em que o diretor de Investimentos da RioFilme, Maurício Hirata, conversou com Fabiana Trindade, representante da Secretaria de Financiamento da Ancine. A apresentação foi realizada na Sala RioFilme também na tarde desta quinta-feira. No painel, Hirata detalhou os critérios e regras dos editais de 2025, bem como a política afirmativa e pontuações adicionais que serão praticadas pela RioFilme.