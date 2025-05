Rio registra mais pessoas ocupadas no primeiro período do ano do que em 2023 e 2024  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mercado de trabalho no Rio está aquecido, revelam dados do PNAD Contínua e do Caged – Roberto Moreyra/SMTE

O número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho carioca vem crescendo. De acordo com dados do PNAD Contínua, divulgados nesta quinta-feira (29/5) e compilados pelo Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), no primeiro trimestre de 2023 eram 3.255.000 pessoas ocupadas. Em 2024, 3.351.000 e, agora, 3.410.000. Ou seja, são mais 155 mil pessoas empregadas nos três primeiros meses do ano em comparação com 2023. A taxa de desocupação caiu para 8,1% no primeiro trimestre de 2025, contra 9% no mesmo período de 2024 e 9,1% em 2023.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também revelaram que o mercado de trabalho carioca teve um mês de abril bastante positivo, com a geração de 10.030 novos postos de trabalho com carteira assinada. Apesar de o setor de serviços continuar gerando mais empregos, o setor de comércio se destacou, com a criação de 2.104 novos empregos formais — o que representa 21% de todas as vagas geradas na cidade no mês. Foi o melhor saldo para o comércio em um mês de abril nos últimos cinco anos, pois foi registrado um crescimento de 148% em relação a abril de 2024, quando o saldo foi de 847 vagas.

De acordo com o Observatório do Trabalho Carioca, o grande motor desse crescimento foi o comércio varejista, que sozinho respondeu por 1.750 dos 2.104 empregos criados no comércio. O desempenho do varejo impressiona, especialmente quando comparado a abril de 2024, quando o segmento havia gerado 111 novos postos de trabalho. Isso significa um crescimento de 1.476% na geração de empregos formais no comércio varejista em relação ao mesmo mês do ano passado.

– Tanto o PNAD Contínua quanto o Caged mostram que o mercado de trabalho carioca está aquecido. Os números são resultado dos investimentos e das políticas públicas implantadas pela Prefeitura do Rio na cidade, além, é claro, das iniciativas adotadas pelo setor privado – assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.