Projeto “Xêpa! Literatura na Feira” leva cultura à Praça BIP – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Agricultura e Pesca traz uma ação inédita a Ubatuba, que incentiva o acesso à cultura. A partir do dia 14 de junho, a pasta implementa o projeto “Xêpa! Literatura na Feira!”, uma iniciativa que levará literatura e atividades culturais para a Praça BIP, na região central da cidade, durante a tradicional feira livre. A ação acontecerá por oito finais de semana consecutivos, sempre aos sábados, das 9h às 12h, entre os meses de junho, julho e agosto

Com foco no protagonismo negro e indígena, o projeto visa democratizar o acesso à cultura por meio da literatura em ambientes cotidianos, aproximando o público de obras e autores que celebram a diversidade e a ancestralidade brasileira.

O projeto celebra os 10 anos do “Livro: a Janela da Alma”, iniciativa iniciada em 2015 em Rio Branco (AC), com apoio do Fundo Municipal de Cultura.

“Houve uma pausa forçada após um incêndio em nossa casa, em que perdemos cerca de 200 livros. Agora, estamos retomando as atividades com mais força e propósito”, explicou o idealizador do projeto, Venício Toledo.

A proposta foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público Nº 03/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (Lei nº 14.399/2022), voltada ao incentivo de expressões culturais nos municípios.

“É uma honra ver a feira livre de Ubatuba, um espaço tão simbólico e querido da cidade, também se tornar palco de valorização da literatura e da cultura de matriz africana e indígena. O projeto Xêpa mostra que a arte pode e deve estar presente no dia a dia das pessoas, especialmente nos ambientes onde a comunidade se encontra e se reconhece”, destacou o secretário de Agricultura e Pesca, Leandro Herrera.

O projeto contará com rodas de conversa, contação de histórias e intervenções culturais.