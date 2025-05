Projeto Metareciclagem participa da terceira edição de drive-thru para descarte consciente de lixo eletrônico nesta segunda-feira (2)

Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Prefeitura de Sorocaba, por meio do projeto Metareciclagem, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), participará, na segunda-feira (2), das 9h às 17h, do drive-thru para descarte consciente de lixo eletrônico. O evento acontecerá ao longo do mês de junho, de segunda a sexta, das 9h às 17h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Sorocaba, localizado no bairro Alto da Boa Vista, Zona Leste da cidade.

A campanha é realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Saneamento Básico da OAB Sorocaba e conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba e da Universidade de Sorocaba (Uniso), por meio do projeto Metareciclagem. Ela visa auxiliar a população a descartar o lixo eletrônico de maneira ambientalmente correta. Poderão ser depositados materiais como: computadores, periféricos, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, pilhas, baterias, telefones e eletrodomésticos em geral.

O projeto Metareciclagem, da Sede, parceiro nessa iniciativa, tem o objetivo de receber, ao longo do ano todo, inservíveis eletrônicos, tanto de munícipes, bem como de empresas instaladas na cidade. Todos os itens e componentes entregues são testados e aqueles que podem ganhar uma sobrevida passam a fazer parte dos kits que são doados, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), às entidades assistenciais cadastradas no município.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Sorocaba tem pontos fixos de descarte correto de lixo eletrônico. Equipamentos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos que não têm mais uso devem ser levados ao projeto Metareciclagem, localizado na Avenida Dr. Armando Sales de Oliveira, 762, Vila Trujillo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3417-3825.

Já objetos como pilhas, baterias e outros resíduos eletroeletrônicos que não funcionam mais podem ser entregues na sede da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema), que fica na Rua Santa Maria, 197, na Vila Hortência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A OAB Sorocaba, onde será realizado o drive-thru da campanha, está localizada na Rua Vinte e Oito de Outubro, nº 840, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-6652.