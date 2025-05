Projeto “Amar Mangue” promove 2° limpeza de praia e manguezal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo sábado, 31, a partir das 8h, população, amantes do meio ambiente e turistas poderão participar da 2ª edição da Limpeza de Praia e Manguezal da Barra Seca, promovida pelo projeto “Amar o Mangue”.

Com ponto de encontro no Rancho Taoca, os participantes serão recepcionados com um café comunitário. Em seguida, ocorrerá uma roda de conversa sobre a importância ecológica do manguezal, antes do início da limpeza da região costeira, com retorno previsto para as 10h30, com pesagem dos resíduos e sistematização das informações coletadas. A programação se encerrará às 11h30, com uma nova conversa para troca de impressões e encaminhamentos.

A atividade será aberta a todas as pessoas interessadas. Para participar, é recomendado o uso de roupas leves, além de protetor solar e repelente. Os organizadores também pedem que cada um leve sua caneca e, se possível, algum alimento para compartilhar no café inicial.

O projeto, desenvolvido pelo coletivo Caiçara Nativo (com os artistas e artesãos – Jurandir Rosa e Mariana Vilela), foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, e tem como objetivo trazer o olhar para o problema do lixo no manguezal, com ações de limpeza da praia e do mangue e produção artística com os materiais coletados nas ações.

Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil @amar_o_mangue no Instagram.