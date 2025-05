Programa “HumanizAção” acolhe 33 pessoas em situação de rua nesta quinta-feira (29) – Agência de Notícias

Posted on

Cerca de 180 mil estudantes voltaram às aulas nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) nesta quarta-feira (21), nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Com foco no bem-estar dos alunos, acolhidas com os professores e servidores administrativos das escolas foram realizadas e, em uma delas, houve até participação de ex-aluna que hoje […]