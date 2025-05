‘Procon-JP vai às aulas’ 2025 inicia curso para 613 alunos; Programa já beneficiou mais de 10 mil

O primeiro ciclo do curso sobre ‘Noções Básicas dos Direitos do Consumidor’ inicia, neste sábado (31), para 613 alunos do 9º ano contemplados no ‘Procon-JP vai às aulas’. A aula começa às 8h, na Escola Municipal Moema Tinoco Cunha Lima, no bairro Funcionários II, onde foram selecionados 420 alunos. Os outros 193 são da Escola Municipal Oscar de Castro.

O Programa beneficiou 3.345 alunos só este ano e 10.024 estudantes desde a primeira edição, em 2021. As turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) começam o curso em julho, sempre às terças-feiras à noite.

As aulas serão realizadas, inicialmente, nos polos 8º e 9º em 11 escolas, com os estudantes se dividindo em 15 turmas. Ao final do curso, os contemplados receberão uma bolsa de ajuda de custo de R$ 700 e um certificado de conclusão, desde que tenham frequentado às aulas de forma regular e comprovada.

Uma logística foi montada pela gestão municipal para facilitar a participação dos estudantes nas aulas, trazendo segurança e comodidade, como a disponibilização de ônibus para o transporte, além de alimentação, já que as aulas ocorrerão o dia todo, aos sábados. O curso se realizará nos dias 31 de maio, 7 e 14 de junho, e 5 e 12 de julho.

O lançamento do ‘Procon-JP vai às aulas’ 2025 ocorreu no dia 6 de maio, em solenidade com o prefeito Cícero Lucena; o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Junior Pires; e a secretária de Educação (Sedec), América Castro. “A parceria com a Secretaria Municipal de Educação é de fundamental importância, fornecendo toda infraestrutura e a logística nas escolas para a realização do curso. A secretária América Castro não mediu esforços para a realização das várias versões do Procon-JP vai às aulas’”, ressaltou Junior Pires.

Bolsa de R$ 700 – Os alunos contemplados participarão de aulas de Direito do Consumidor, educação financeira, mediação de conflitos e empreendedorismo. “Ao final da capacitação, os estudantes com a assiduidade completa e nota satisfatória na avaliação recebem uma bolsa de R$ 700,00”, salienta o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

Conteúdo – A capacitação contará com 50 horas/aula, divididas em cinco módulos de 10 horas cada. O curso vai abordar temas como formação em habilidades sociais para negociação de conflitos; formação básica de negociadores de conflitos; educação financeira; empreendedorismo e noções de direito do consumidor.