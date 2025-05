Prefeitura retira quatro crianças do trabalho infantil das ruas do Centro de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), retirou, na terça-feira (27), quatro crianças que estavam vendendo balas, ao lado da mãe, na Rua Brigadeiro Tobias, no Centro da cidade, após denúncia. A família, em situação de extrema vulnerabilidade social, reside em uma pensão na cidade e não possuía renda para sobreviver.

Na abordagem, a equipe da Assistência Social conversou com a moradora, que é vítima de violência doméstica e possui medida protetiva. Ela veio da capital paulista e está na cidade há cerca de um mês. Na ocasião, ela foi orientada sobre a questão do trabalho infantil e recebeu todo o auxílio necessário para se sentir acolhida e conseguir se estabelecer na cidade, de forma digna, com os seus filhos.

Já na sede da Secretaria da Cidadania, os profissionais listaram todas as necessidades imediatas da família para as devidas providências. “Estou muito grata a esta cidade, pois em São Paulo não tive nada disso, nem abrigo”, declarou a moradora.

Uma das ações imediatas oferecidas pela Secid é o fornecimento da Bolsa Auxílio PETI aos seus quatro filhos. A iniciativa foi implantada pela atual Administração, por meio da Lei Municipal nº 12.735/23, e é destinada a crianças e adolescentes, na faixa etária de zero a 14 anos incompletos, e suas famílias, que estejam com seus direitos violados ou em situação de risco social e pessoal, ocasionados pela situação de trabalho infantil.

Ela também já foi incluída no auxílio-moradia, um benefício concedido às famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras da cidade, de acordo com os critérios da Lei Municipal nº 12.850/2023. Com isso, o Poder Executivo proporcionará o valor de R$ 800 por mês, durante o período de seis meses, com a possibilidade de mais duas prorrogações por igual período.

A moradora também já conseguiu emprego, por meio da 38ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, que reuniu mais de mil pessoas em busca de uma vaga de trabalho, na terça-feira (27), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). Além disso, a Secretaria da Educação (Sedu) já está verificando vaga para as crianças serem transferidas para uma unidade da rede municipal de ensino.

