Pré-conferências de Assistência Social têm apoio popular

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Colaboração do estagiário João Vítor Trindade

As pré-conferências preparatórias para 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos, estão ampliando a participação da população no processo de elaboração e discussão de propostas para a área de apoio social ao cidadão nos próximos anos.

O segundo encontro foi promovido na tarde desta quinta-feira (29) na Casa do Idoso Norte, com a participação de 100 munícipes. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

Serão feitas mais três pré-conferências até o próximo dia 10 de junho (confira programação abaixo). É necessário comparecer a pelo menos uma delas para participar da conferência, programada para os próximos dias 25 e 26 de junho.

“Está muito bem organizado. É importante debater estes assuntos porque afetam o funcionamento das Casas do Idoso também. Quando tem eventos como este, faço questão de participar”, disse a aposentada Ana Imaculada da Silva, que tem 69 anos, mora no Costinha, na região norte, e frequenta a Casa do Idoso Norte deste 2016.

Nos grupos dos eixos temáticos, foram aprovadas propostas e eleitos delegados |Foto: PMSJC

Proteção social

As palestras sobre o tema da conferência, que é “20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência”, foram ministradas pelas assistentes sociais e advogadas Margarida Maranhão e Vanda Ferreira, que são servidoras municipais aposentadas, respectivamente com 32 e 38 anos de trabalho na Prefeitura.

Confira aqui a apresentação que foi feita, a mesma já realizada na pré-conferência do último dia 22 na Casa do Idoso Leste e que será repetidas nos dois encontros de junho.

Os participantes se dividiram em grupos para discutir os cinco eixos temáticos. Foram aprovadas propostas e eleitos delegados para a conferência.

Eixos temáticos

– Universalização do Suas (Sistema Único de Assistência Social): acesso integral com equidade e respeito às diversidades

– Aperfeiçoamento contínuo do Suas: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional

– Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão social no Suas

– Gestão democrática, informação no Suas e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no Suas

– Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do Suas

Sugestões

A Prefeitura também disponibilizou e-mail para que os munícipes possam encaminhar sugestões para o regimento da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social.

As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail [email protected] até o próximo dia 11 de junho, data em que serão abertas as inscrições para a conferência.

É mais uma iniciativa da Prefeitura para ampliar a participação popular no processo de elaboração e discussão de propostas para a área de apoio social ao cidadão nos próximos anos.

As propostas da população serão analisadas tecnicamente. As que foram viáveis serão incluídas no regimento final, que será aprovado durante a conferência no mês que vem.

Próximos encontros

Para cada pré-conferência, estão disponíveis 100 vagas

Data Horário Local Endereço Inscrições

5 de junho 8h às 12h Casa do Idoso Centro Rua Euclides Miragaia, 508, Centro De 30 de maio a 3 de junho Pelo link

10 de junho 18h às 22h Casa do Idoso Sul Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos De 2 a 8 de junho Pelo link









MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Apoio Social ao Cidadão