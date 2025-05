Pouso Alegre x Rio Branco-ES; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Pouso Alegre x Rio Branco-ES ao vivo, resultados e estatísticas – 31/05/2025

O confronto entre Pouso Alegre e Rio Branco-ES, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, acontece no dia 31 de maio de 2025, às 17h (horário de Brasília). A partida promete muita emoção e equilíbrio, com duas equipes buscando se destacar na competição nacional.

Como acompanhar Pouso Alegre x Rio Branco-ES ao vivo?

Para os fãs que desejam acompanhar o jogo ao vivo, diversas plataformas de apostas esportivas oferecem transmissão online, como Bet365, Betano, Estrelabet, BetEsporte, Superbet, Esportivabet, Aposta Ganha e BR4Bet. Para acessar a transmissão ao vivo, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas, respeitando as regras de localização geográfica.

Últimos resultados e desempenho das equipes

O Pouso Alegre chega para o duelo após resultados variados na Série D. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou uma vitória, três derrotas e um empate. Entre os destaques recentes, o time perdeu para Portuguesa por 2 a 1, venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 e empatou com Porto Vitória em 1 a 1. O clube busca recuperação para garantir uma boa colocação na tabela.

Já o Rio Branco-ES também apresenta um desempenho irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco confrontos. Em partidas recentes, empatou em 2 a 2 com Porto Vitória, perdeu para Nova Iguaçu por 1 a 0 e venceu o Água Santa por 2 a 1. O time capixaba busca manter a consistência para subir na classificação.

Estatísticas e confrontos diretos

Não há registros recentes de confrontos diretos entre Pouso Alegre e Rio Branco-ES, o que aumenta a expectativa para este embate inédito. Ambas as equipes têm se mostrado equilibradas, o que pode resultar em uma partida disputada e com boas chances para os dois lados.

Importância do jogo para a Série D

Este duelo é fundamental para a sequência das campanhas de Pouso Alegre e Rio Branco-ES na Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória pode ser decisiva para a classificação à próxima fase da competição, que conta com muitos times brigando ponto a ponto para avançar no torneio.

Onde encontrar mais informações?

Além da cobertura ao vivo, os torcedores podem acompanhar notícias, resultados atualizados e estatísticas detalhadas no site Flashscore, que oferece dados em tempo real de mais de 1.000 competições ao redor do mundo. O portal é referência para quem acompanha futebol nacional e internacional.

