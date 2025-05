Operação Casa Limpa realiza 20ª edição do ano neste sábado

Lucas Brito





Entre as principais estratégias da Prefeitura de São José dos Campos no combate à dengue, a Operação Casa Limpa realiza sua 20ª edição do ano neste sábado (31), atuando nas regiões leste e central da cidade.

Das 7h às 12h, os caminhões circulam pelos bairros recolhendo itens que podem acumular água nos lares de moradores conscientes, que fazem o dever de casa ao separar os materiais.

São coletados latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e quaisquer outros que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

É importante reforçar que restos de construções, móveis e madeiras não serão retirados. Esses materiais devem ser entregues nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Em 2025, as 19 edições da iniciativa já percorreram por todas as regiões do município, com média superior a 1 tonelada de objetos apanhados por etapa.

Bairros

Região leste: Portal do Céu, Regularização Santa Rita, Santa Lúcia I e II, Capão Grosso II, Jardim Primavera e Vila Matilde.

Região central: Jardim Jussara, Residencial Martins Pereira, Vila Progresso, Jardim São José, Jardim Paulista, Vila Guarani e Monte Castelo.

Mobilização

Diariamente, diversas medidas de controle e prevenção à dengue são executadas. A programação do carro antidengue, nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Mesmo com a chegada do outono e a queda das temperaturas, é fundamental que a população mantenha os cuidados dentro de casa. A colaboração de todos na prevenção é muito importante para impedir uma nova epidemia.

Evite o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumule entulho e lixo, mantenha bem tampados os reservatórios e caixas-d’água. Confira mais orientações para eliminar criadouros.

Caso identifique qualquer possível foco do mosquito, entre em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).



