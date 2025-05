MS é destaque e exemplo no Fórum LIDE COP 30 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Mato Grosso do Sul e a política ambiental em desenvolvimento no Estado foram destaque na abertura do Fórum LIDE – COP30, realizado hoje (30), em Bonito, cidade reconhecida nacionalmente como a capital do ecoturismo e um símbolo de equilíbrio entre preservação ambiental e dinamismo econômico. O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, reúne autoridades, especialistas e representantes do setor produtivo para debater o desenvolvimento sustentável no Brasil.

“Aqui no Mato Grosso do Sul, nosso trabalho tem por objetivo mostrar claramente que existe um outro lado, só que de uma maneira diferente. Quando a gente coloca os vetores de desenvolvimento do Estado atrelados a agenda da transição energética, segurança alimentar e da sustentabilidade, isso é possível fazer e mostrar. E para isso a gente entende que também demanda não só atrair o capital privado, que estão dentro dessa agenda, por competitividade dentro do nosso Estado, mas também criar e mostrar ao mundo um nível de governança multissetorial, um nível de governança que envolva os municípios, é uma prioridade do Estado”, disse o governador Eduardo Riedel durante a abertura do evento.

As ações voltadas ao meio ambiente, colocadas em prática pelo Governo do Estado, em especial a Lei do Pantanal voltada a proteção do bioma, e a atuação do governador Eduardo Riedel como líder e representante da do trabalho com impacto no Brasil e no mundo, foram pontuados por João Doria – ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE – e Helder Barbalho – governador do Pará, que vai sediar a COP30.

“O Mato Grosso do Sul é um exemplo para o Brasil de modelo de desenvolvimento com sustentabilidade, de poder conciliar o seu ativo ambiental, o Pantanal, que certamente junto com a Amazônia são os principais holofotes ambientais internacionais que voltam os olhos do mundo para estes biomas. Mas aqui, vocações como o agronegócio impulsionam gerando emprego e desenvolvimento. E é um ponto que nós temos buscado fazer no Estado do Pará”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

A proposta do Fórum, que reúne mais de cem líderes empresariais, é antecipar e aprofundar os principais temas que estarão em pauta na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro, em Belém (PA).

Entre os destaques do evento está a participação de Dan Ioschpe, campeão de alto nível da COP 30 e principal representante do setor privado global na próxima Conferência do Clima da ONU, e da copresidente do Painel Internacional de Recursos da ONU, Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente.

“O governador Riedel foi o autor da grande ideia de estarmos aqui em Bonito nesta manhã. E este homem faz toda a diferença na qualidade da gestão pública. Tendo sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado de São Paulo, eu posso dizer, com toda tranquilidade, e referendar a qualidade do governo que é exercido no Mato Grosso do Sul pela figura que o governador Eduardo Riedel. É um orgulho, certamente, para os cidadãos do seu estado tê-lo como governador. Mas é um orgulho também para nós brasileiros, mesmo não vivendo aqui, ter alguém com a sua ética, com seus princípios, com a sua qualidade, com a sua juventude e a sua referência de como fazer política com honestidade, com decência e com eficiência”, afirmou Doria.

Programação

A programação do Fórum LIDE COP 30 será composta por três grandes painéis temáticos, abordando aspectos estratégicos da agenda verde, com a presença de nomes influentes da política, da economia e da sustentabilidade.

A abertura, contou com a participação do governador Eduardo Riedel, além do cochairman do LIDE, João Doria, do presidente da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, e do presidente do LIDE MS, Aurélio Rocha.

Os painéis de discussão realizados durante a manhã foram “Desenvolvimento econômico e Sustentabilidade: um equilíbrio sustentável”, que discutiu os caminhos para alinhar crescimento econômico à preservação ambiental – com a participação de Henrique Meirelles (ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda), entre outros –, e “Oportunidades, Negócios e a Economia Sustentável”, enfocando as novas fronteiras do empreendedorismo verde e modelos de negócio voltados à responsabilidade socioambiental – com a participação de Alexandre Bossi (presidente da SOS Pantanal), e outros líderes.

Bonito: símbolo da nova economia verde

A escolha de Bonito como sede do Fórum é simbólica, pois a cidade é considerada um dos maiores destinos de ecoturismo do Brasil, e representa uma ligação exemplar entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

Inserido num Estado que atravessa um ciclo de crescimento consistente, com políticas públicas voltadas à atração de investimentos sustentáveis, o evento se coloca como uma instância estratégica de visibilidade, articulação e influência no debate climático nacional.

A iniciativa realizada pelo LIDE – o maior e mais importante grupo de networking empresarial da América Latina – conta com o apoio institucional do Sistema FIEMS e do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, reforçando a articulação entre setor público, privado e sociedade civil em torno da pauta climática e de investimentos sustentáveis.

Sobre o LIDE

Fundado no Brasil em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais – conecta organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, a inovação e o crescimento econômico. Os comitês multilaterais do LIDE abrangem 34 setores econômicos estratégicos, e são coordenados por renomados empresários e autoridades, impulsionando discussões setoriais. O LIDE tem sede em São Paulo, escritórios regionais por todo o Brasil, e unidades nas Américas, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na Oceania e na África.

