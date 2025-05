Monte Azul x Uberlândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Monte Azul x Uberlândia: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir ao Jogo da Série D (31/05/2025)

No próximo sábado, 31 de maio de 2025, o Estádio Otacília Patrício Arroyo será palco de mais um confronto emocionante pela Série D do Campeonato Brasileiro: Monte Azul x Uberlândia, às 15h (horário de Brasília). A partida é válida pela fase de grupos e será um duelo decisivo para ambas as equipes que ainda lutam por posições melhores na tabela.

Estatísticas recentes das equipes

O Monte Azul chega pressionado pela sequência de empates consecutivos. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma derrota, sendo o resultado mais recente um 1 a 1 contra o Goiatuba fora de casa. A equipe vem demonstrando dificuldades ofensivas, apesar de uma defesa razoavelmente consistente.

Já o Uberlândia vive momento mais promissor, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Itabirito e o Goiatuba, somando pontos importantes para se manter na briga pela classificação à próxima fase.

Retrospecto e confronto direto

Até o momento, não há registros de confrontos diretos oficiais entre Monte Azul e Uberlândia, o que torna este embate ainda mais interessante para os torcedores e apostadores. Será a primeira oportunidade de medir forças entre os clubes em um contexto nacional.

Onde assistir Monte Azul x Uberlândia ao vivo

A partida não terá transmissão pela TV aberta. No entanto, é possível acompanhar o jogo ao vivo via streaming em plataformas de apostas esportivas, como:

Bet365

EstrelaBet

Betano

Superbet

BR4Bet

Aposta Ganha

Esportivabet

Essas plataformas oferecem livescore em tempo real, estatísticas detalhadas, e transmissão ao vivo para usuários com conta ativa e/ou que tenham feito aposta nas últimas 24 horas, respeitando as regras de localização.

Probabilidades das casas de apostas

Embora ainda não divulgadas oficialmente, as odds tendem a ser equilibradas devido à semelhança de desempenho entre os times na Série D. Fique atento ao mercado de apostas, principalmente nos sites com cotações atualizadas como Betano.br e Flashscore.com.br.

📌 Monte Azul x Uberlândia

🗓 Data: 31/05/2025

🕒 Horário: 15h (de Brasília)

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – Série D

📍 Local: Estádio Otacília Patrício Arroyo

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.