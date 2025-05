Mais de 7 mil pessoas participam do Dia do Desafio

Lucas Lemes





A Prefeitura de São José dos Campos impulsionou nesta quarta-feira (28) o Dia do Desafio, com uma programação especial em prol da prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis.

No total, 7.198 pessoas participaram da ação que comemora os 30 anos da campanha promovida pela Tafisa (The Association for International Sport for All) e Sesc São Paulo. O balanço teve leve aumento com relação ao ano anterior, 7.002 participantes.

O critério para a contabilização é realizar uma atividade física no local de preferência do participante — seja uma caminhada, corrida, alongamento, treino funcional, pedalada ou dança em casa. O telefone 156 também foi usado para registro da população que praticou exercício físico.

Além do 156, a Prefeitura mobilizou servidores públicos em diferentes repartições municipais pela manhã.

Aberto ao público, a noite do Centro da Juventude recebeu o Fitness Dia do Desafio, que ofereceu uma grande aula coletiva de diferentes atividades, avaliação física gratuita pelo CMAF e Rua de Lazer para o público infantil.

Dia do Desafio, 30 anos

A campanha mundial é coordenada, nas Américas, pelo Sesc São Paulo, sob liderança da Tafisa (The Association For International Sport for All) e com apoio institucional da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco.

O objetivo é incentivar pessoas de todas as idades a se movimentarem, quebrando a rotina sedentária e reforçando que a atividade física é um direito de todos e pode ser praticada em qualquer lugar, de forma simples e prazerosa.

O Dia do Desafio 2025 também marca o lançamento da Carta de Compromisso “5% mais ativos”, uma proposta que visa incentivar os municípios a se comprometerem com a redução da inatividade física em pelo menos 5%.

Ao completar 30 anos, o Dia do Desafio quer ampliar sua mensagem: fazer com que mais pessoas incorporem a prática de atividades físicas como parte essencial da vida.



