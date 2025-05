Lagarto x Juazeirense; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Lagarto x Juazeirense: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (31/05/2025)

No próximo sábado, 31 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), o Estádio Paulo Barreto de Menezes será palco do confronto entre Lagarto x Juazeirense pela Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo promete movimentar o Grupo A4 com duas equipes em momentos distintos na tabela.

Como chegam as equipes

O Lagarto vive uma fase instável. Nos últimos cinco jogos, somou apenas uma vitória, com dois empates e duas derrotas, sendo superado recentemente pelo Jequié por 3 a 1. Apesar de ter vencido o Penedense fora de casa, o desempenho como mandante preocupa os torcedores, principalmente após a derrota para o Sergipe por 3 a 0.

Já a Juazeirense chega embalada. Invicta há cinco partidas, a equipe venceu três seguidas — incluindo um resultado importante contra o Jequié fora de casa — e empatou os dois jogos mais recentes. Com essa sequência, o Cancão de Fogo briga diretamente pelas primeiras posições do grupo e busca manter o ritmo para garantir a classificação.

ASSISTIR Floresta x Itabaiana Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Retrô x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Retrospecto recente

O histórico recente entre os clubes mostra equilíbrio. Em 2022, pela mesma Série D, cada equipe venceu um jogo. No primeiro turno, o Lagarto levou a melhor por 2 a 0 jogando em casa. No segundo turno, a Juazeirense devolveu o placar vencendo por 1 a 0 em Juazeiro. Com isso, o confronto deste sábado serve como um “tira-teima” entre os dois clubes nordestinos.

Palpite e destaques

O momento da Juazeirense é mais promissor, principalmente pela consistência defensiva. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu apenas dois gols e demonstrou grande controle na posse de bola. Já o Lagarto precisa melhorar seu setor defensivo e buscar mais eficiência no ataque, já que marcou apenas três gols nas últimas cinco rodadas.

Jogadores como Nildo Petrolina e Clebson são nomes importantes no time visitante, enquanto o Lagarto conta com a experiência de Bibi para liderar o setor ofensivo.

Onde assistir e acompanhar o jogo ao vivo

Você pode acompanhar Lagarto x Juazeirense em tempo real pelo livescore do Flashscore, além de diversas casas de apostas como Bet365, EstrelaBet, Betano e Superbet, que também podem oferecer transmissões ao vivo mediante saldo em conta ou aposta recente.

ASSISTIR Caxias x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR ABC x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (31/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Fique atento às estatísticas ao vivo, escalações, gols e cartões diretamente nas plataformas especializadas!

Tags: Lagarto x Juazeirense ao vivo, Série D 2025, estatísticas Lagarto, livescore Série D, onde assistir Série D, jogos de hoje, palpites Série D, Flashscore Lagarto Juazeirense.

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.