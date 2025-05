Funjope divulga resultado de edital para participação de quadrilhas juninas no São João Multicultural

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quinta-feira (29), o resultado do edital que seleciona projetos de cultura popular vinculados à participação de quadrilhas juninas no São João Multicultural da Capital. A lista dos selecionados pode ser acessada no link 1 e link 2. O valor disponibilizado, com incentivo do Fundo Municipal de Cultura (FMC), é de R$ 650 mil e os projetos contemplados devem ser executados entre 2 de junho e 31 de julho de 2025.

“É um momento muito especial que a nossa cultura vive, agora nos últimos preparativos para os nossos festivais de quadrilhas juninas. Realizamos, há quatro anos, dois belíssimos festivais, um municipal e o estadual, no Busto de Tamandaré, e sempre tratamos as juninas dentro do princípio da responsabilidade e do cuidado que são características do governo Cícero Lucena”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a gestão tem trabalhado para o fortalecimento do movimento das quadrilhas juninas em João Pessoa. “E isso é algo real, porque os quadrilheiros nos relatam que as juninas estão passando por um processo de recriação e de renascimento. E nós fazemos os festivais para diversão do morador de João Pessoa, do turista que nos visita, mas, sobretudo, isso representa um trabalho de resgate das nossas memórias, das nossas tradições e da nossa identidade cultural”, acrescenta.

Este edital integra a política pública que visa fortalecer o movimento das juninas em João Pessoa. Durante o mês de junho, são realizados dois festivais envolvendo esses grupos, um municipal, com as juninas de João Pessoa, e outro estadual, que abrange os grupos de toda a Paraíba.

Premiação – Neste edital, são premiadas dez quadrilhas juninas do Grupo A, com valor da premiação de R$ 35 mil para cada uma. Já entre as juninas que integram o Grupo B, serão 12 selecionadas com o valor de R$ 25 mil para cada selecionada.