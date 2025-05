em abril, Mato Grosso do Sul ganhou mais 5,7 mil empregados com carteira assinada – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O mês de abril fechou com saldo positivo de 5.701 trabalhadores formais com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego e foram compilados pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Com esse resultado, o mercado de trabalho formal no Estado totaliza 688.813 pessoas.

Três setores apresentaram saldos positivos, enquanto dois retroagiram no universo de empregados durante o mês. Os destaques positivos foram os setores de Serviços (1.613), Indústria Geral (550) e a Construção (453). Já tiveram mais demissões que contratações a Agricultura (-1.036) e o Comércio (-466).

Entre os subsetores, destacam-se pelo resultado positivo os Serviços de Informação, Comunicação, Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (688) e a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, Educação, Saúde humana e Serviços Sociais (661).

Na distribuição regional das novas contratações, os municípios com maiores saldos positivos de empregos formais em abril foram: Campo Grande (1.459), Dourados (573), Três Lagoas (410), Aparecida do Taboado (313), Naviraí (293), Inocência (281) e Chapadão do Sul (260).

Nos quatro primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul produziu um saldo de 18.508 novos postos de trabalho. O crescimento percentual de 2,76% em relação ao estoque de empregos formais até o fim de 2024 coloca o Estado em 5º lugar entre as unidades da federação no quesito de geração de empregos.

Veja aqui o boletim do Observatório do Trabalho de MS com todos os dados do Caged.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo