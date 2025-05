Crianças da Pastoral do Menor participam de atividade educativa no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Na quinta-feira (29), 43 crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos, da Pastoral do Menor, do Centro Educacional Comunitária (CEC) Jacutinga, participaram de uma atividade educativa guiada no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

A ação integrou o projeto “Tour da Educação”, uma iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), em parceria com o BRT Sorocaba e a Associação Bom Pastor.

Durante o encontro, o grupo foi conduzido por uma visita técnica às instalações do Jardim Botânico, com ênfase na apresentação das estruturas do espaço e na relação entre a água e as plantas.

O projeto tem como objetivo proporcionar às crianças e aos adolescentes experiências educativas em parques municipais, destacando a importância das áreas verdes urbanas para a regulação climática e a conservação da fauna local.

As visitas técnicas do projeto no Jardim Botânico ocorrerão mensalmente, sempre na última quinta-feira de cada mês.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3235-1130.