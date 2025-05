Corrida de rua e travessia de cabos causarão interdições no domingo

Paula Pessoa





Secretaria de Mobilidade Urbana

Neste domingo, 1º de junho, dois eventos importantes gerarão interdições em diferentes pontos de São José dos Campos: a Corrida Duathlon do Vale e uma travessia de cabos de energia realizada pela distribuidora EDP.

Corrida Duathlon

A prova acontecerá no Anel Viário, com interdições a partir das 4h na Avenida Senador Teotônio Vilela (sentido sul) para a montagem da largada. As corridas de 5km e 10km terão encerramento previsto para as 12h.

Vias com Interdição Total do Percurso (das 5h às 12h):

Av. Senador Teotônio Vilela: Sentido sul: entre o retorno próximo do Viaduto Everardo Passos e o Viaduto Raquel Marcondes. Sentido sul: entre o retorno próximo do Viaduto Everardo Passos até a Av. Florestan Fernandes. Sentido norte: toda a extensão, até o retorno próximo do Viaduto Everardo Passos.

Av. Florestan Fernandes: Sentido sul: desde a Av. Senador Teotônio Vilela até o Viaduto Nadim Rahal (acesso da Av. Jorge Zarur liberado). Sentido norte: interditada entre a saída para a Rua Turquia até a Av. Senador Teotônio Vilela.

Viaduto Everardo Passos: Interditado entre a Rua dos Guararapes (permitindo o acesso à Av. Senador Teotônio Vilela sentido norte) e a Rua Conselheiro Rodrigues Alves (permitindo acesso à Rua Ernesto Herculano de Souza para retornar ao Centro).

Travessia de Cabos

A EDP realizará uma travessia de cabos pela Rodovia Presidente Dutra, próximo à passarela do Vale Sul Shopping, a partir das 12h.

Durante o serviço, que deve ocorrer em todas as pistas, as Avenidas Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Deputado Benedito Matarazzo serão totalmente interditadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizará o bloqueio total da rodovia e de suas marginais.

O procedimento tem previsão de durar até 10 minutos, com liberação imediata do tráfego após a conclusão.

Vias Totalmente Interditadas durante o Serviço:

Av. Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Av. Deputado Benedito Matarazzo.

Rodovia Dutra e suas marginais (bloqueio pela PRF).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Mobilidade Urbana