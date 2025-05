Copa Popular: semifinais da 4ª Divisão começam neste domingo

Nei José Sant’Anna





As semifinais da quarta divisão (AP4) da Copa Popular de Futebol de São José dos Campos, promovida pela Prefeitura, começam neste domingo (1), com dois jogos.

Com a melhor campanha no torneio, o União da Norte joga fora de casa contra o Revoada (quarta melhor campanha), às 13h, no campo da Vila São Geraldo.

Na outra partida, o Jaguary Original, que tem a segunda melhor campanha, enfrenta o Sitio Bom Jesus (3º), às 15h30, no campo do Jardim da Granja (Santa Rita).

Os confrontos foram definidos após a disputa do jogo de volta das quartas de final, no último domingo (25). O Jaguary venceu o Clube Atlético Palmares por 1 a 0; o Sitio Bom Jesus derrotou o Resenha por 1 a 0; o União da Norte bateu o Pousada por 3 a 0 e o Revoada ganhou do Vasquinho por 2 a 0.

Os confrontos de volta das semifinais, com mando invertido, serão disputados no dia 8 de junho, domingo. A final, em jogo único, será no dia 15 de junho, ainda sem local definido.

Os 4 semifinalistas já garantiram o acesso à terceira divisão (AP3) da Copa Popular na temporada 2026.



