Começa hoje o 15º Festival Gastronômico do Arroz! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste fim de semana, a Colônia do Piagui será palco de mais uma edição do tradicional Festival Gastronômico do Arroz, que chega à sua 15ª edição celebrando a culinária e a cultura da nossa região.

Durante o evento, estarão disponíveis no cardápio diversos pratos preparados com o arroz como principal ingrediente, destacando a versatilidade e o sabor desse alimento tão presente na nossa mesa.

Confira a programação musical:

Sexta-feira (30/05): * Banda Chapéu Brasil – 19h30

Sábado (31/05): * Grupo Só Samba – 13h • Larissa Cibelle – 19h30

Domingo (01/06): * Fábio Satim – 12h

Local: Igreja São João, Colônia do Piagui – Guaratinguetá/SP Entrada franca.

Venha saborear deliciosos pratos à base de arroz e aproveitar momentos de lazer com boa música.