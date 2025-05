Agência Minas Gerais | Minas Gerais inicia coleta de dados do Censo Escolar 2025 em todas as escolas da rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) deu início, na quarta-feira (28/5), à primeira etapa de coleta de dados do Censo Escolar 2025. Todas as escolas mineiras, públicas e privadas, devem inserir as informações no sistema Educacenso, do Governo Federal, até o dia 31/7.

Considerado o principal levantamento estatístico da educação básica no país, o Censo Escolar é coordenado nacionalmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A coleta é dividida em duas etapas: Matrícula Inicial e Situação do Aluno. Neste primeiro momento, são reunidos dados sobre escolas, turmas, estudantes, gestores e profissionais da educação em sala de aula.

Em Minas Gerais, a ação é conduzida pela Subsecretaria de Articulação Educacional da SEE/MG, que tem promovido orientações às equipes escolares. Uma live realizada pela Secretaria esclareceu dúvidas sobre o preenchimento e reforçou a importância do processo. A transmissão pode ser acessada neste link.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, destacou a relevância do levantamento.























Censo e avaliação educacional

Os dados do Censo Escolar também são determinantes para a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), coordenado pelo Inep. A partir dessas informações, são definidos, por exemplo, o número de estudantes participantes e a quantidade de provas a serem impressas.

É com base no Censo Escolar e no Saeb que são calculados indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as taxas de rendimento, fluxo escolar e distorção idade-série. Esses indicadores orientam o planejamento e a execução de políticas públicas educacionais, como a distribuição da merenda escolar, os programas de transporte de estudantes e o fornecimento de livros didáticos.

“Contamos com a colaboração de toda a rede — federal, estadual, municipal e privada — para que os dados sejam declarados com atenção e precisão. Um censo bem preenchido é a base para desenvolvermos políticas públicas mais eficazes e garantir uma educação de qualidade para todos os nossos estudantes”, destacou a subsecretária de Articulação Educacional da SEE/MG, Cláudia Lara.

Censo Escolar

O Censo Escolar é o maior levantamento da educação básica no Brasil e reúne informações sobre todas as etapas e modalidades de ensino, incluindo Educação Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional.