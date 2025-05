Agência Minas Gerais | Governo de Minas e El Salvador dialogam sobre parcerias nas áreas de infraestrutura e turismo

Relacionadas



O intercâmbio comercial entre o Minas Gerais e El Salvador foi tema de reunião realizada nessa quarta-feira (28/5), na sede da Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de El Salvador. Durante o encontro, representantes do Governo de Minas e da empresa de investimento do país da América Central discutiram propostas de parcerias nas áreas de turismo e construção civil.

Com a diminuição da violência em El Salvador a números históricos, a economia hoje é um dos principais focos do poder público. O país vem apostando no turismo, sua maior renda na atualidade, e na chegada de investimentos estrangeiros para impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico.

Tendo em vista este cenário, a comitiva do Governo de Minas apresentou para os gestores locais as experiências de sucesso do estado que hoje é um dos principais destinos turísticos do Brasil e que possui números expressivos de atração de investimentos internacionais.

Além disso, o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Relações Nacionais e Internacionais da Secretaria de Casa Civil (SCC), se dispôs a intermediar conversas com o empresariado mineiro a fim de apresentar as oportunidades de se investir no país, sobretudo no setor de construção civil, onde El Salvador sofre com necessidade de moradias – o governo salvadorenho estima que seja necessária a construção de 30 mil moradias adicionais por ano, e no turismo, onde o país é conhecido pelas praias atraentes para os praticantes de surf.

Para o governador Romeu Zema, Minas Gerais pode oferecer a experiência de atração de investimento aplicada no Estado nos últimos anos e divulgando o país como destino turístico para os mineiros.

“Apenas em Minas Gerais, no meu governo, atraímos mais de R$ 475 bilhões de investimento privado, um recorde. E sabemos que há empresários mineiros consolidados no estado que podem expandir para o exterior”, disse o governador.

Para o superintendente de relações nacionais e internacionais da Secretaria de Casa Civil, Igor Tameirão, El Salvador é um potencial local para que os empresários mineiros busquem oportunidades e ampliem os seus negócios.

“Muitos salvadorenhos migraram pela insegurança pública. Agora, com as políticas implementadas e a diminuição da violência estão voltando. O governo estima que 3 milhões de salvadorenhos fora do país e para recebê-los de volta precisa de investimento no setor de construção civil. Pretendemos apresentar este cenário para os empresários do setor em Minas” explicou.