Agência Minas Gerais | Estudantes mineiros se destacam no Parlamento Juvenil do Mercosul

Três estudantes da rede estadual de ensino representaram Minas Gerais na etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), realizada em Brasília entre os dias 27 e 29/5. Amanda Emanuelly, Vandson Souza e Marcos Vinícius foram eleitos em votação popular após apresentarem projetos voltados à promoção da sustentabilidade ambiental nas escolas.

OEI / Divulgação



Durante os três dias de evento, os jovens parlamentares participaram de atividades no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Educação (MEC), além de dinâmicas de formação e diálogo com estudantes de todos os estados brasileiros.

Para Amanda Emanuelly da Costa, 16 anos, estudante da Escola Estadual Nilza Bergman, em Sarzedo, a vivência foi transformadora. “Foi uma experiência super imersiva. Aprendi muito sobre o papel do parlamentar e vivi uma troca cultural incrível com pessoas de todo o Brasil. Isso vai marcar a minha vida para sempre”.

Etapa internacional

Também integraram a delegação mineira Vandson Souza, 16 anos, da E.E. Edson Alves Pereira, em Montezuma, no Norte de Minas, e Marcos Vinícius dos Santos, 17 anos, da E.E. Antônio Delphino dos Santos, em Prudente de Morais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na última etapa do encontro, os 74 jovens parlamentares elegeram entre si os representantes nacionais que seguirão para a etapa internacional, que será realizada de 11 a 13/8, em Foz do Iguaçu (PR). Minas Gerais será representada por Marcos Vinícius, escolhido entre os participantes.

“Foi uma semana incrível de aprendizado. Discutimos temas importantes das nossas regiões e do Brasil. Agora, quero levar essas experiências e ouvir os colegas do Mercosul na etapa internacional”, destacou Marcos.

Sobre o Parlamento

O PJM é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM) que oferece aos estudantes das redes públicas dos países-membros e associados um espaço de encontro, escuta e protagonismo juvenil. O objetivo é incentivar a participação ativa dos jovens na formulação de propostas sobre temas relevantes para a sociedade.

Além de estimular o pensamento crítico, o projeto promove o desenvolvimento de competências como argumentação, construção coletiva de soluções e engajamento com causas sociais e ambientais.

Os representantes mineiros foram eleitos por meio de votação on-line com participação de estudantes de todo o estado. Os projetos foram avaliados com base em vídeos de campanha alinhados ao tema da edição 2025: “Integração Regional e as Mudanças Climáticas”.