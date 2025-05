Vacinação antirrábica imuniza 48 animais no Sertão da Quina – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) realizou mais uma ação de vacinação antirrábica descentralizada na quarta-feira, 28. Desta vez, a população do Sertão da Quina teve a oportunidade de ter os serviços de imunização dos animais no bairro, com um saldo de atendimento 48 animais, sendo 12 gatos e 36 cães.

O objetivo da estratégia é prevenir a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida para seres humanos, além de ampliar o acesso da população à vacinação de seus animais de estimação.

A próxima etapa da ação ocorrerá no bairro Puruba, na quarta-feira, dia 4 de junho, das 10h às 13h, na sede da administração da regional norte, localizada na Estrada do Puruba, altura do número 900, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo telefone da UVZ: (12) 3834-2323. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A medida visa otimizar a utilização de doses enviadas pelo Estado para a vacinação de rotina.

“A vacinação é fundamental para proteger os animais e toda a comunidade contra a raiva, que é uma doença letal e sem cura após o aparecimento dos sintomas”, reforçou a veterinária responsável pelo UVZ, Joana Pedro.