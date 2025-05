Ubatuba presta contas da Saúde em audiência pública na sexta, 30 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Beatriz Rosa Secretaria de Mobilidade Urbana Em nova operação de fiscalização da Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com as Forças de Segurança, nesta segunda-feira (13), foi apreendido mais um mototáxi na região sul da cidade. A apreensão ocorreu na Estrada do Imperador, no bairro Campo dos Alemães. Na semana passada, um […]