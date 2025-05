TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº. 01/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida A equipe joseense de judô, que compete com apoio da Prefeitura, conquistou 9 medalhas no Campeonato Brasileiro Região V, reunindo atletas do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A competição, organizada pela Confederação Brasileira da modalidade, foi disputada no período […]