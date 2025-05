Taça Baltazar Fernandes 2025 tem 11 partidas neste domingo (1º de junho) – Agência de Notícias

Posted on

Foram publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (6) os Grupos Técnicos (GT) dos projetos de estruturação em andamento pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado (EPE). Os estudos para concessões abrem caminho a novos investimentos privados no setor de infraestrutura e logística em Mato Grosso do Sul. As publicações se referem às listas […]