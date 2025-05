Semana do Meio Ambiente tem atividades nos PEVs

Posted on

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), assinou, nesta terça-feira (18/3), Acordos de Cooperação Técnica do Programa de Regularização Fundiária Rural com 14 municípios selecionados no Edital de Chamamento Público, divulgado em dezembro de 2021. Com a parceria as prefeituras passam a contar agora com o apoio da […]