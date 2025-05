São José terá 23 equipes na final dos Jogos da Juventude

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos terá 23 equipes representadas na fase final dos Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos), que acontecerá na cidade de Lençóis Paulista, entre os dias 13 e 21 de junho. A fase regional da competição terminou nesta semana, com a classificação da equipe de futsal masculino, que derrotou Taubaté na final por 4 a 0.

Todas as equipes são vinculadas ao programa Atleta Cidadão, pois os Jogos são disputados por atletas com idade máxima de 18 anos completos.

Futsal masculino

Natação masculino e feminino

Das 23 equipes, 13 são da categoria feminina e 10 da masculina. São José viajará para Lençóis Paulista com uma delegação de 213 pessoas, entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e equipe de apoio. Entre os atletas, são 182 no total, 62 da categoria masculina e 120 da feminina.

As equipes joseenses classificadas para as finais dos Joguinhos são: atletismo (m/f), basquete (m/f), futsal (m/f), futebol (f), ginástica rítmica (f), ginástica artística (m/f), handebol (f), judô (m/f), natação (m/f), tênis de campo (m/f), vôlei (f), vôlei de praia (m/f) e xadrez (m/f).

Basquete feminino

Judô masculino e feminino

Futebol feminino

As únicas equipes que não conseguiram se classificar durante a fase regional, que foi disputada no período de 6 a 27 de maio, foram as de futebol masculino (Pinda classificado), vôlei masculino (Pinda classificado), handebol masculino (Taubaté classificado) e tênis de mesa masculino e feminino (Jacareí classificado).

As equipes joseenses e as de outras cidades da região classificadas vão representar a 2ª Região Esportiva do Estado, que compreende os municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, os Jogos Abertos da Juventude chegam este ano a 40ª edição. Diferentemente dos Jogos Abertos do Interior, onde a classificação ocorre por municípios participantes, a disputa dos Joguinhos envolve as regiões esportivas do Estado – são 8 no total.

Futsal feminino

Basquete masculino

Tênis de campo masculino e feminino

Vôlei de praia masculino

Vôlei de praia feminino

Força da base

No ano passado, São José dos Campos novamente alcançou a maior pontuação entre os 167 municípios que participaram da fase final da 39ª edição dos Jogos Abertos da Juventude disputada em Araçatuba, repetindo as colocações alcançadas nas três edições anteriores, realizadas em 2019 (Marília), 2022 (Presidente Prudente) e 2023 (Tatuí) – em 2020 e 2021 a competição foi suspensa devido a pandemia de covid-19.

Xadrez masculino

Xadrez feminino

Handebol feminino

Atletismo masculino e feminino



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida