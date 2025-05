Racing x Fortaleza, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (29), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Racing x Fortaleza acontece Hoje (29) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Racing x Fortaleza: Onde Assistir, Escalações e Análise do Confronto Decisivo na Libertadores 2025

Nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), Racing e Fortaleza se enfrentam no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo é decisivo, especialmente para o Fortaleza, que ainda luta por uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Situação no Grupo E

A situação do Grupo E está bastante equilibrada:

Racing : 10 pontos (já classificado)

: 10 pontos (já classificado) Fortaleza : 8 pontos

: 8 pontos Atlético Bucaramanga : 6 pontos

: 6 pontos Colo-Colo: 2 pontos (já eliminado)

Se vencer, o Fortaleza garante a classificação e ainda termina em primeiro lugar do grupo. Caso empate ou perca, dependerá do resultado entre Atlético Bucaramanga e Colo-Colo. Se o Bucaramanga vencer, o Fortaleza pode ser ultrapassado e até eliminado, indo disputar a Copa Sul-Americana.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. É uma excelente oportunidade para os torcedores acompanharem esse confronto decisivo em território argentino.

Prováveis Escalações

Racing:

Goleiro: Gabriel Arias

Defensores: Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo

Meio-campistas: Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas

Atacantes: Ramiro Degregorio, Maravilla Martínez, Adrián Fernández

Técnico: Gustavo Costas

Fortaleza:

Goleiro: João Ricardo

Defensores: Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco

Meio-campistas: Zé Welison (ou Pedro Augusto), Emmanuel Martínez, Pochettino

Atacantes: Marinho (ou Pikachu), Breno Lopes, Lucero

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

O Racing terá desfalques importantes, como Agustín García Basso, Bruno Zuculini e Maximiliano Salas, todos lesionados. Além disso, Santiago Solari e Luciano Vietto ainda são dúvidas. Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Diogo Barbosa, Pol Fernández, Moisés, Bruninho, Lucas Sasha, Felipe Jonatan e Dylan Borrero, todos fora por lesão.

Análise do Confronto

O Fortaleza vive um momento delicado. São quatro jogos seguidos sem vitória, com três derrotas e um empate. A pressão é grande, e o clube precisa mostrar força e concentração para não repetir eliminações recentes em torneios internacionais.

Por outro lado, o Racing chega mais descansado e tranquilo. Com a vaga já garantida, a equipe argentina teve duas semanas para se preparar exclusivamente para esse jogo, já que foi eliminada do Campeonato Argentino no início do mês.

Palpite

Mesmo jogando fora de casa e com desfalques importantes, o Fortaleza precisa da vitória e deve ir para cima. O Racing, com menos pressão, pode explorar os contra-ataques. A partida promete ser equilibrada, com chances para os dois lados. O empate é um resultado possível, mas a necessidade de vencer pode motivar o time brasileiro a buscar os três pontos.

