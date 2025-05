Programação do Dia do Desafio no Paço Municipal de Sorocaba reúne mais de 1 mil pessoas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

Mais de 1 mil pessoas, entre crianças, adultos e a terceira idade, participaram, na manhã desta quarta-feira (28), do Dia do Desafio 2025, organizado pela Prefeitura de Sorocaba, no Paço Municipal de Sorocaba. A programação gratuita de incentivo à prática da atividade física contou com “Aulão Solidário”, dança, caminhada e apresentação de capoeira, organizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Secretaria da Educação (Sedu), Secretaria da Cidadania (Secid), Secretaria de Governo (Segov) e Secretaria da Mulher (Semul).

Além de autoridades municipais, o evento reuniu 800 alunos que já praticam diversas modalidades esportivas durante o ano letivo e no contraturno escolar, por meio do projeto “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar”, da Secretaria da Educação (Sedu), além de pessoas que frequentam o Clube do Idoso, a Chácara do Idoso, a UBS Júlio de Mesquita Filho, o “Aulão Solidário” e servidores municipais.

“É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui para o Dia do Desafio na Prefeitura. Vocês trazem alegria não apenas para o Paço Municipal, mas para toda a cidade. Parabéns a todos”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, que prestigiou a iniciativa, ao lado dos secretários Vitor Hugo Tavares (Esporte e Qualidade de Vida), Clayton Lustosa (Educação), Rosângela Perecini (Mulher), Lucas Pedrozo (Comunicação), além do ouvidor Evandro Bueno e dos vereadores Alexandre da Horta e Rogério Marques.

De acordo com a Sedu, as crianças do projeto “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar” são alunos das seguintes unidades da rede municipal de ensino: E.M. “Inês Rodrigues Cesarotti”, E.M. “Professora Ana Cecília Falcato Prado Fontes”, E.M. “Professor Benedicto Cleto”, E.M. “Walter Carretero”, E.M. “Professor José Carlos Florenzano”, E.M. “Professor Ary de Oliveira Seabra”, E.M. “Professor Oswaldo de Oliveira”, E.M. “Professora Léa Edy Alonso Saliba”, E.M. “Professor Amin Cassar”, E.M. “Professor Luiz Almeida Marins”, E.M. “Professor Milton Santos”, E.M. “Dr. Hélio Rosa Baldy”, E.M. “Avelino Leite de Camargo” E.M. “Professor Edemir Antonio Digiampietri”, E.M. “José Mendes” e E.M. “Quinzinho de Barros”.

A proposta de integração entre os alunos das escolas municipais, no Dia do Desafio, além de incentivar a prática de atividades físicas, também permitiu que os pequenos conhecessem ou revisitassem o Parque do Paço Municipal. Geovana de Almeida Costa, de 10 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal “Avelino Leite de Camargo”, foi uma delas. Ela participa de aulas de Dança do projeto “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar” e adorou participar pela primeira vez do Dia do Desafio. “Estou gostando bastante, dancei e fiz caminhada. Nunca tinha vindo no Paço Municipal. Aqui é lindo”, contou.

Maria Clara de Camargo, de 10 anos, está no 4º ano da Escola Municipal “Ana Cecília” e também participou do Dia do Desafio. “Gostei muito de dança e também da caminhada. É bastante animado”, relatou. Ela participa do “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar”, na modalidade Xadrez, e já veio em uma outra ocasião no Paço Municipal para jogar Xadrez.

Quem também participou do Dia do Desafio no Paço Municipal de Sorocaba foi o aposentado Jorge Eloy Alves, morador da Vila Fiore, que frequenta a academia do Clube do Idoso duas vezes por semana, desde 2012. “É importante praticar atividade física, por isso sai de casa e vim hoje aqui, neste evento animado. Estou curtindo. Todos estão de parabéns”, afirmou.

Outra munícipe que esteve no evento foi a trancista Giseli Adriana dos Santos, moradora do Jardim São Lourenzo. Ela frequenta o “Aulão Solidário”, no Jardim Guaíba, às segundas e quartas-feiras, e achou tudo maravilhoso. “Isso aqui está muito animado, me sinto revigorada”, declarou. Para ela, a atividade física é extremamente importante, principalmente para a saúde e para o bem-estar.

Além das atividades no Paço Municipal, a população foi incentivada a praticar atividade física no Centro Esportivo Jardim Simus, onde teve a Caminhada Contrarrelógio; no Centro Esportivo Brigadeiro Tobias, que contou com Aulão de Ritbox, Ginástica Artística, Tênis de Mesa, Ginástica Artística, Vôlei de Areia, Futsal e Beach Tennis; e no Centro Esportivo Maria Eugênia, com a Caravana Dia do Desafio – Vivência de Judô com os atletas.

A programação da Prefeitura de Sorocaba contou, ainda, com atividade de caminhada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e toda programação dos Centros Esportivos também ficou disponível para os munícipes interessados.

O Dia do Desafio é uma campanha liderada pela The Association For International Sport for All (Tafisa), com apoio da International Sport and Culture Association (Isca), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a coordenação do Sesc/São Paulo, no continente americano.

Para incentivar a prática de atividades físicas e esportivas, voltadas a pessoas de todas as idades, a Prefeitura de Sorocaba oferece, durante o ano todo, aulas gratuitas, em diferentes modalidades, nos centros esportivos. Os interessados podem conferir toda a programação no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/destaques/centros-esportivos/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected].