PRF realiza treinamento aéreo especializado em São José

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) escolheu o estande de tiro da Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos, na região norte da cidade, para realizar, na última terça-feira (27), um treinamento de tiro embarcado, promovido pela Divisão de Operações Aéreas da corporação.

Policiais de várias regiões do país

A atividade reuniu 35 policiais, entre operadores e pilotos vindos de diversas regiões do país, e três helicópteros. O treinamento começou com exercícios em solo, sob a supervisão do experiente instrutor de tiro Marcos Reis, de 46 anos.

“Entrei na PRF em 2005 e, desde 2008, atuo como instrutor. Viajo bastante, faço o que gosto e o que sei fazer de melhor”, afirmou.

PRF utilizou estande de tiro da GCM para treinamento da corporação | Foto: Divulgação

Simulação em voo

Na sequência, os participantes avançaram para o exercício de tiro embarcado. A partir das aeronaves em voo, os policiais realizaram disparos de precisão contra alvos posicionados no solo, simulando situações reais de combate.

Capacitação contínua

O treinamento integra o cronograma anual da Divisão de Operações Aéreas da PRF, que prevê uma intensa programação de capacitações. Isso inclui simulações de resgate e salvamento aquático, combate a incêndios, transporte de cargas externas, atendimento a múltiplas vítimas, além de técnicas de rapel, McGuire e pouso em áreas restritas.

Neste ano, a edição do treinamento também celebrou os 25 anos das operações aéreas da PRF, consolidando o compromisso da corporação com a segurança, o salvamento e o apoio às ações policiais em todo o território nacional.

O comandante Zafanete Paneia Carvalho Lima, de 50 anos, acompanhou todas as etapas do treinamento. “Fui da primeira turma de pilotos. Em junho, completo 31 anos de PRF. Já tive a oportunidade de morar em São José dos Campos, uma cidade diferenciada, com excelente infraestrutura”, destacou.

Integração

A escolha de São José dos Campos para o treinamento reforça a integração entre as Forças de Segurança. A parceria com a Guarda Civil Municipal, que cedeu o espaço do estande de tiro, evidencia o trabalho conjunto entre diferentes instituições em prol da qualificação e do fortalecimento das ações operacionais.



Treinamento foi promovido pela Divisão de Operações Aéreas da corporação | Foto: Divulgação



