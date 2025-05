Prefeitura promove capacitação de ‘Eclâmpsia e Pré-eclâmpsia e Fluxograma Municipal’ e oficina prática do ‘código laranja’

Fotos: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com a Rede Brasileira de Estudos Sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG) e a Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia (Febrasgo CNE – Hipertensão) e Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (SOGESP), realizou, nesta terça-feira (27), no auditório Maracanã da Faculdade de Medicina de Sorocaba – PUC-SP, mais um encontro voltado para o “Enfrentamento da Eclâmpsia e Pré-eclâmpsia e Fluxograma Municipal e, dessa vez, com a realização da Oficina Prática – Código Laranja.

Esse encontro é uma continuação da primeira etapa, que foi realizada com os gestores do serviço público de saúde no dia 3 de dezembro de 2024 no Salão de Vidro do Paço Municipal. A capacitação novamente realizada obteve o objetivo de atingir um número maior de profissionais que prestam assistência materna no município de Sorocaba.

O evento contou com representantes das três instituições, que discutiram, por meio da capacitação com profissionais das Unidades da Atenção Básica (UBSs) e de Urgência e Emergência (UPHs, UPA e PAs), Hospitais da Rede Conveniada SUS e Rede Privada, Policlínica Municipal, Samu e CMAE.

Os palestrantes que abordaram sobre o tema foram: a Dra. Maria Laura Costa do Nascimento, que é professora associada do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp, membro fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, membro da Comissão Nacional Especializada em Hipertensão da Febrasgo e representante brasileira na Sociedade Internacional de Hipertensão na Gestação (ISSHP), e o Dr. Henri Augusto Korkes, coordenador acadêmico da Obstetrícia – PUC-SP, membro fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, membro da Comissão Nacional Especializada em Hipertensão da Febrasgo, chefe do Departamento de Reprodução Humana e Infância – FCMS/PUC-SP e diretor científico da Sogesp Sorocaba.

Palestraram, também, o Dr. Renato José Bauer, professor de Obstetrícia pelo Departamento de Reprodução Humana e Infância da FCMS/PUC-SP e presidente da Sogesp Regional Sorocaba/Vale do Ribeira; o Dr. Ivan Fernandes Filho, que é professor auxiliar de Obstetrícia pelo Departamento de Reprodução Humana e Infância – PUC-SP e médico obstetra no Pré-natal de Alto Risco – Policlínica Municipal de Sorocaba; além da Dra. Sara Toassa Gomes Solha, médica do Pré-Natal de Alto Risco da Prefeitura de Sorocaba, instrutora do Curso de Emergências Obstétricas da Sogesp, coordenadora da Maternidade do Hospital Modelo Sorocaba, preceptora dos Residentes de Ginecologia e Obstetrícia da PUC-SP e membro da Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco da Febrasgo.