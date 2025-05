Posted on

Os usuários do Hospital Geral e do Câncer Doutor Stênio Holanda Filho, da Rede Municipal de Saúde, receberam uma visita especial neste sábado (8). O grupo TerAUpeutas, que é formado por um grupo de cães dóceis de diversas raças, realizou uma visita com o objetivo de acolher e proporcionar alegria e bem-estar aos pacientes e […]