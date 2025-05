Prefeitura do Rio interdita asilo clandestino em Campo Grande – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, participou de uma operação que levou à interdição de um asilo clandestino localizado no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DEAPTI) e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). No local, foram encontrados cerca de 10 idosos expostos a maus-tratos, medicamentos vencidos e condições totalmente insalubres. A denúncia chegou à SEMESQV através do canal Rio Cuidadoso, que tem se consolidado como uma ferramenta essencial na proteção dos direitos da pessoa idosa.

– Nos deparamos com uma situação desumana e inaceitável. O nosso compromisso é garantir que nenhum idoso seja submetido a esse tipo de violência. A parceria com a Polícia Civil e o apoio da sociedade, através de canais como o Rio Cuidadoso, são fundamentais para combater essas práticas criminosas -, afirmou o secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Felipe Michel.

O asilo foi interditado e os idosos foram removidos por seus familiares, que receberam todas as orientações necessárias, inclusive sobre a importância de, se for o caso, buscar uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) devidamente licenciada, garantindo assim segurança e qualidade no acolhimento.

A Prefeitura do Rio reforça a importância das denúncias anônimas e segue empenhada na fiscalização rigorosa de instituições que não atendem às normas legais e sanitárias, garantindo o bem-estar e a dignidade da população idosa.