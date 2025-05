Prefeitura divulga simulado de acidente na BR-101 nesta sexta, 30 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que, nesta sexta-feira, 30, a partir das 9h, será realizado um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 40 (próximo às praias Vermelha e do Alto), no município de Ubatuba.

O exercício é uma parceria da concessionária responsável pela rodovia, CCR RioSP, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais órgãos de emergência. A ação tem como objetivo treinar e aprimorar os protocolos de atendimento a acidentes de grande porte, envolvendo produtos perigosos e múltiplas vítimas.

Durante o simulado, haverá movimentação de viaturas, ambulâncias, equipes de resgate, além da simulação de cenários realistas de acidentes, com a participação de figurantes. A operação poderá gerar lentidão no tráfego da região, por isso, a Prefeitura pede a compreensão dos motoristas e moradores.

A iniciativa vai colaborar com o aprimoramento dos participantes para promover mais eficiência, segurança e rapidez no atendimento a emergências, protegendo vidas e o meio ambiente.